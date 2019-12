Am Sonntag endete die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. In den vergangenen Wochen wurden zwölf Singles miteinander verheiratet – von den sechs Paaren entschieden sich tatsächlich vier dazu, verheiratet zu bleiben. Was jedoch auffällt: Nur heterosexuelle Pärchen traten bisher vor den Traualtar – so war es auch bereits in den vergangenen Staffeln. Aber warum traten in der beliebten Kuppelshow bisher noch keine homosexuellen Singles an, um ihre große Liebe finden?

Das Problem erklärte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin und Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer (38) in ihrer Instagram-Story: Es würden sich zwar auch Homosexuelle bei der Show bewerben – aber: "Leider immer zu wenige oder es springen dann auch viele wieder ab", sagte die 38-Jährige dazu auf der Foto- und Videoplattform. Aus diesem Grund richtete die gebürtige Wienerin einen wichtigen Appell an ihre Community: "Also liebe gleichgeschlechtlich Liebenden! Gerne auch bewerben – und wer weiß?"

Trotz weniger Bewerbungen wagte "Hochzeit auf den ersten Blick" vor zwei Jahren einen Versuch, homosexuellen Singles eine Plattform zu bieten. In einem Online-Spin-off wurden zum ersten Mal auch schwule Männer miteinander gematched. Für Flugbegleiter Eric wurde ein passender Partner gesucht.

