Diese Vorwürfe kann Filip Pavlovic (25) nicht einfach so stehen lassen! Am Mittwochabend endete die diesjährige Bachelor in Paradise-Staffel mit einem turbulenten Finale. Unter anderem gerieten dort Jade Übach und Filip derbe aneinander. Die Blondine warf dem Fitnessfreund vor, die ganze Zeit über eine Freundin in Deutschland gehabt zu haben – er habe lediglich teilgenommen, um mehr mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Unterstellungen, die Filip zur Weißglut brachten – und die er jetzt aus der Welt schaffen will!

In seiner Instagram-Story meldete sich der Neu-Musiker aufgebracht zu Wort – und ließ seinen freiwilligen Abgang noch mal Revue passieren: "Jeder der im Paradise mit mir eng war, wusste, dass ich schon in der dritten Folge gehen wollte. Aus Gründen, worüber ich nicht reden darf, bin ich geblieben." In der fünften Folge habe er dann allen Paradies-Mitbewohnern offen erklärt, warum er das Experiment abbrechen will – sein Kopf sei ganz woanders und er fühle sich fehl am Platz. Statt es zu verleugnen, habe er alle in seine Gewissenskonflikte eingeweiht. "Aber jetzt kommen wir zum Thema Famegeil. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich ohne Probleme mit dir, Isabell, Sam oder sonst wem bis ins Finale gehen können. Habe ich aber nicht", erklärte Filip an Jade adressiert. "Aber du hingegen, Jade, bist geblieben. Du hast doch allein in der Villa erzählt: 'Wenn der Filip geht, dann macht das hier für mich keinen Sinn mehr, weil er ist der einzige Mann, der mich hier interessiert", schoss er zurück.

Für Filip ist damit klar: Jade sei selber nur für ein wenig mehr Bekanntheit geblieben. Ein klares Indiz für ihn: Der Flirt und mehrfache Rosenaustausch mit Alexander Hindersmann (31)! "Du hast von Anfang an gesagt: 'Alex ist gar nicht mein Typ' – aber hast die Rose angenommen", warf er der Rosen-Lady vor. Abschließend beteuerte der "Benz AMG in Weiss"-Interpret, dass er selbst nicht immer fehlerfrei sei und seine Ecken und Kanten habe, stellte jedoch klar: "Aber ehrlich und loyal war ich die meiste Zeit – eigentlich immer."

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic 2019 in Barcelona

Instagram / jadebritani Jade Übach, Ex-Bachelor-Kandidatin

TVNOW Jade und Filip bei "Bachelor in Paradise"

