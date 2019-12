Die Fronten bei dem diesjährigen Finale von Bachelor in Paradise haben sich offensichtlich verhärtet! Bei dem letzten Showdown trafen alle 33 teilnehmenden Rosen-Singles noch mal bei Frauke Ludowig (55) im Studio aufeinander. Eine Liebelei, die in der Sendung kein gutes Ende nahm, war zwischen Jade Übach und Filip Pavlovic (25). Der Kurzhaarträger deutete an, noch Gefühle für eine Verflossene zu haben. Doch war dieses Statement etwa eine Untertreibung? Jade stellte Filip auf Fraukes Couch noch einmal zur Rede.

"Ich weiß nicht, ob du nicht einfach generell die Wahrheit sagen willst?", forderte Jade den ehemaligen Nadine Klein (34)-Bezirzer auf – er gab sich daraufhin ahnungslos. Weiter erzählte die Blondine, dass Filips angeblich neue Freundin einigen Mitgliedern der Rosen-Familie erzählt hätte, dass sie auch während der Sendung liiert waren. Jade habe sogar Bilder, die Filip und seine Liebste im Urlaub kurz vor Drehstart zeigen. "Du bist da hingegangen und wusstest genau, du wirst jemanden verletzen. Du hast mich so verletzt da. Mittlerweile juckt mich das nicht mehr. Aber es geht um's Prinzip, du hast uns alle angelogen", warf die Influencerin ihm weiter vor. Laut ihr habe der Hobby-Rapper von Anfang an ein falsches Spiel gespielt.

Vor Kurzem präsentierte Filip in Hamburg im Kreise seiner Freunde und Rosen-Kollegen seine erste Single "Benz AMG in Weiß". Neben dem Song-Release zeigte er auch gleich noch seine neue Freundin. Ob die zu diesem Zeitpunkt wirklich noch so neu war, ist immer noch fraglich. Immerhin soll Bella, wie die Frau an seiner Seite heißt, genau auf diesem Event das pikante Geheimnis ausgeplaudert haben.

