James Middleton (32) schwebt mit seiner Partnerin Alizee Thevenet auf Wolke sieben. Der Bruder von Herzogin Kate (37) machte erst im Mai 2019 die Beziehung zu der gebürtigen Französin öffentlich. Nur fünf Monate später ging der Frauenschwarm dann vor seiner Angebeteten auf die Knie und hielt um ihre Hand an – und die Blondine sagte "Ja"! Auf Social Media hält sich der Royal-Verwandte seitdem aber mit Updates zu seinem Liebesleben bedeckt. Nichtsdestotrotz könnte es bei den Turteltauben aktuell aber nicht besser laufen, wie Paparazzi-Aufnahmen jetzt beweisen!

Am Mittwochabend wurden James und Alizee bei einer Date-Night abgelichtet. Die baldigen Eheleute machten sich ein paar schöne Momente im Londoner Edel-Restaurant The Chiltern Firehouse und genossen offenbar einen innigen Abend zusammen – denn anschließend konnten sie im Taxi auf dem Nachhauseweg kaum die Finger voneinander lassen: Sie kuschelten ausgiebig und lachten viel zusammen.

Ob sich die beiden wohl mal wieder bei einem öffentlichen Event Seite an Seite zeigen werden? Ihr erster gemeinsamer Auftritt am königlichen Hof von James' Schwester fand am 18. Mai statt. Dort war das Paar auf die Hochzeit von Lady Gabriella Windsor (38) und Thomas Kingston eingeladen.

Splash News Alizee Thevenet und James Middleton im Dezember 2019 in London

Splash News James Middleton und Alizee Thevenet im Dezember 2019 in London

Splash News Alizee Thevenet und James Middleton bei Lady Gabriella Windsors Hochzeit im Mai 2019

