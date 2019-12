Huch, diesen Knirps hätte man ja fast nicht wiedererkannt! Als sich Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) jetzt gemeinsam mit ihren Kids auf den Weg zum alljährlichen Weihnachts-Lunch in den Buckingham Palace machten, stahl Prinz Louis (1) mal wieder allen die Show. Klar, der Einjährige ist zuckersüß, doch nicht allein seine niedliche Art sorgte für Aufsehen. Vor allem die Tatsache, wie groß der jüngste Spross des Paares geworden ist, haut die Royal-Fans gewaltig aus den Latschen.

Fotografen lichteten die royale Familie im Auto ab, als diese den Palast erreichte. Dabei war Louis in seinem Weihnachtspullover und mit Haarsträhne im Gesicht kaum wiederzuerkennen. Vor allem die Ähnlichkeit zu seinem großen Bruder ist auf den Schnappschüssen beachtlich: Louis sieht tatsächlich fast so aus wie Prinz George (6) vor einigen Jahren. In der Öffentlichkeit hatte sich der Blondschopf zuletzt im Sommer gezeigt – kaum zu glauben, dass zwischen den aktuellen Aufnahmen und den Fotos von der Trooping the Colour Parade nur sechs Monate liegen.

Selbst auf der Weihnachtskarte der Familie, die kürzlich veröffentlicht wurde, wirkt Louis noch um einiges jünger. Gemeinsam mit Kate, William, George und Charlotte (4) posiert er darauf ganz cool auf einem Motorrad. Den Looks der Royals nach zu urteilen, muss das Foto bereits im Spätsommer oder im Herbst entstanden sein.

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Herzogin Kate und Prinz Louis

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Herzogin Kate und Prinz Louis

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping the Colour Parade

