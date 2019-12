Sam Smith (27) liebt seinen Körper! In diesem Jahr durchlief der "Stay with me"-Interpret eine Selbstfindungs-Phase und outete sich erst vor wenigen Monaten als nicht-binär. Dies bedeutet, dass sich der Sänger weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt. Seitdem zeigt Sam sein neues und optisch verändertes Ich auch immer wieder in den sozialen Medien. Damit bestärkt er seine Community darin, sich nicht zu verstellen und sich selbst zu akzeptieren. Mit einem neuen Post macht der Weltstar ihnen jetzt Mut, zu ihrem Körper zu stehen!

Auf seinem Instagram-Account postete Sam am vergangenen Dienstag ein Bild von seinem nackten Oberkörper und schrieb dazu: "Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Diese Jahreszeit löst bei mir immer verzwickte Körperprobleme aus. Ich liebe Hackfleischpasteten mit allem Drum und Dran und ich finde immer, dass ich während dieser Zeit ein bisschen an Gewicht zunehme." Aber es sei auch wichtig, dass man seinen Körper liebe und akzeptiere – egal, welche Zahl die Waage zeigt. Man solle sein schwankendes Gewicht annehmen und sich deswegen nicht unter Druck setzen, meinte der 27-Jährige weiter.

"Ich schreibe das an euch alle, aber ich schreibe es auch für mich. [...] Es ist ein alltäglicher Kampf für mich. Du bist nicht allein", betonte der Sänger in seinem Post. Von seinen Fans bekam er für dieses ehrliche Bild positives Feedback. Mit Kommentaren wie "Du bist so schön – von außen und von innen" und "Ich bin so stolz auf dich. Danke, dass du das mit uns geteilt hast" bestärkten sie Sam in seiner Botschaft.

Scott Garfitt/Empics Sam Smith beim Capital's Jingle Bell Ball 2019

Getty Images Sam Smith beim GQ Men Of The Year Award 2019

enewsimage Sam Smith bei dem KISS FM's iHeartRadio Jingle Ball 2019

