Na, bahnt sich da etwa eine internationale Freundschaft an? Hierzulande ist Senna (39) längst ein Star – spätestens seit ihrem Sieg in der Castingshow Popstars im Jahre 2006 ist die Musikerin nicht mehr aus dem Rampenlicht wegzudenken. Bei einigen Blitzlichtgrößen wird aber selbst die Influencerin noch völlig perplex – und Dwayne "The Rock" Johnson (47) ist einer von ihnen, wie Senna Promiflash erzählte!

Im Promiflash-Interview bei der Deutschlandpremiere von Dwaynes neuem Streifen "Jumanji: The Next Level" erzählte Senna von ihrem letzten Treffen mit dem US-Schauspieler 2017: "Ich hoffe einfach, dass er mich wiedererkennt, weil vor zwei Jahren haben wir hier wirklich ganz lange gequatscht. [...] Wenn er mich wiedererkennt, tschau, dann kannst du mich nicht mehr aufhalten, [...] und wenn nicht, habe ich Depressionen", witzelte die Reality-Show-Bekanntheit vor dem Foto-Call.

Wie der Abend ausgegangen ist? Senna hat ihr Idol tatsächlich erneut getroffen und siehe da – Dwayne hat seinen Superfan nicht vergessen: "Erinnerst du dich noch an mich von vor zwei Jahren? Du hast mich deine beste Freundin genannt", so die Brünette zum 47-Jährigen in einem Instagram-Clip. Die Antwort des Actionhelden dürfte sie sehr erfreut haben: "Das letzte Mal, als wir hier waren, ja. Du wirst immer meine beste Freundin sein", stieg Dwayne doch glatt auf den Witz ein!

Instagram / missgammour/ Senna Gammour, Autorin

Anzeige

Instagram / missgammour/ Senna, Influencerin

Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de