Beyoncé (38) liebt es, neue Looks auszuprobieren! Die schöne Sängerin verzaubert ihre Fans in den sozialen Medien immer wieder mit Fotos, auf denen sie in extravagante Outfits geschlüpft ist. Zum Beispiel zeigte sie sich im Oktober in einem hautengen, gelben Kleid. Mit ihren Haaren wagt die "If I Were A Boy"-Interpretin ebenfalls gerne Experimente. Nun präsentiert sie sich mit einer stylischen Flechtfrisur!

Auf Instagram veröffentlichte Beyoncé mehrere Aufnahmen von einem Fotoshooting für das Magazin Elle. Auf den Bildern trägt die Diva in urbanen Settings lange Rasta-Zöpfe und sportlich schicke Kleidung. Unter anderem kombinierte sie einen weiten Hoodie mit einem orangen XXL-Rock und posiert darin gekonnt in einem Supermarkt.

Die Bilderreihe kam offenbar gut bei der Community der Musikerin an: "Wer hat diese Haare gemacht?", fragte ein Fan und fügte mehrere Herzchen-Emojis hinzu. Auch Beyoncés Garderobe sorgte für Begeisterung: "Der orange Rock und der Pulli sehen super zusammen aus!", kommentierte ein weiterer Follower.

