Starauflauf in einer Kirche in Los Angeles! Dass Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (23) religiös sind und oft christliche Messen besuchen, ist kein Geheimnis. Der 25-Jährige, der seit Jahren mit Depressionen kämpft, hat vor allem durch seinen Glauben an Gott seinen Halt im Leben wiedergefunden. Bei ihrem aktuellen Kirchenbesuch hatte das frischverheiratete Paar jedoch noch jemanden im Schlepptau: Demi Lovato (27) und Scooter Braun (38) begleiteten sie!

Am vergangenen Mittwoch erwischten die Paparazzi die Vierer-Clique in Los Angeles, als sie sich dort vor einem Gotteshaus trafen. Justin empfing seine Freunde freundlich und umarmte die 37-Jährige und den gemeinsamen Manager Scooter herzlich. Die beiden Sänger erschienen in einem sehr lässigen Schlabberlook – der "Friends"-Interpret entschied sich für ein weites weißes Outfit mit blauer Cap, während Demi komplett in schwarz war. Auch ihr Manager wählte ein legeres Styling: Zu einer hellblauen Jeans trug er einen dunklen Zip-Hoodie und weiße Sneaker. Hailey jedoch zeigte sich wie so oft elegant, denn sie trug zu einer engen schwarzen Hose eine lavendelfarbene Jacke und vervollständigte ihr Outfit mit schwarzen High Heels.

Mit dem gemeinsamen Auftritt zeigten Justin und Demi, dass sie zu Scooter stehen und stärkten ihm damit den Rücken. In den vergangenen Monaten gab es nämlich immer wieder Streit zwischen dem Unternehmer und Taylor Swift (30), der im Besitz der Rechte von sechs ihrer Musikalben ist. Die 29-Jährige Taylor wirft ihm vor, dass Scooter ihr die Verwendung ihrer eigenen Songs verbiete.

Backgrid Justin Bieber, Scooter Braun und Demi Lovato, Los Angeles 2019

Backgrid Hailey und Justin Bieber beim verlassen der Kirche

Backgrid Scooter Braun und Demi Lovato, Dezember 2019

