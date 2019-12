Melissa spricht endlich Klartext! Über kaum ein Hochzeit auf den ersten Blick-Paar rankten sich so viele Gerüchte wie über die Erzieherin und ihren Ehemann Philipp. Während der Staffel wurde gemunkelt, dass sich das Paar nach der Trauung im TV getrennt haben könnte. In der finalen Episode war dann aber klar: Die beiden Hamburger sind immer noch zusammen und wollen auch verheiratet bleiben. Zusätzlich gab es Spekulationen darüber, dass Melissa vielleicht schwanger sein könnte. Nun räumte die 26-Jährige mit diesem Gerücht auf!

Vor der Spezialfolge von "Hochzeit auf den ersten Blick", die am Sonntag läuft, stellten sich Melissa und Philipp noch einmal den Fragen ihrer Follower. Dabei wollte ein User wissen, ob Mel in anderen Umständen sei. In ihrer Instagram-Story gab sie darauf eine klare Antwort: "Nein, ich bin nicht schwanger", schrieb sie auf der Foto- und Videoplattform. Sie habe nur gut gegessen und keinen Sport gemacht.

Auch wenn Melissa aktuell kein Kind erwartet – Nachwuchs ist bei ihr und ihrem Mann definitiv geplant. "Philipp und ich wünschen uns für die Zukunft auch eine eigene kleine Familie", erzählte die Show-Kandidatin gegenüber Promiflash. Und auch ihr 32-jähriger Gatte machte bereits im Netz deutlich, dass er bereit sei, Vater zu werden.

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / https://www.instagram.com/philipp_aufdenerstenblick/ Philipp und Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Philipp

