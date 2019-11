Die Gerüchteküche um dieses Paar ist ganz schön am Brodeln! Melissa und Philipp gehören zu den Kandidaten, die dieses Jahr bei dem TV-Liebesexperiment Hochzeit auf den ersten Blick dabei sind. Inzwischen sind die beiden auch verheiratet. Ihre eigentliche Trauung war zwar bereits im Juli. Doch die TV-Hochzeitszeremonie wurde erst im November ausgestrahlt. Und natürlich stellen sich deshalb viele Zuschauer die Frage, ob die beiden tatsächlich noch zusammen sind. Eine Antwort darauf bekommen die Fans allerdings erst am Ende der gesamten Staffel, also im Dezember. Kein Wunder, dass die User im Netz deshalb wild drauflos spekulieren – einige der Show-Anhänger mutmaßen bereits, ob Melissa eventuell schon schwanger sein könnte!

Der Auslöser für diese Spekulation: Philipp postete ein Bild in seiner Instagram-Story, auf dem der Hamburger hinter seiner Frau steht – beide formen vor ihrem Bauch ein Herz und schauen sich verliebt an. Daraufhin fragte ein User den 32-Jährigen, ob Melissa schwanger sei. Leider dürfe er die Frage erst im Dezember beantworten, entschuldigte sich der gelernte Automobilkaufmann. Gleichzeitig gab er aber auf der Foto- und Videoplattform zu: "Für die Vaterrolle wäre ich jetzt schon bereit." Zuvor gab es noch viel heftigere Gerüchte: Fans dachten, dass die beiden bereits getrennt seien, weil Melissa sich im Netz ohne ihren Ring gezeigt hatte. Was wirklich Sache ist, werden die Zuschauer aber erst in einigen Wochen erfahren.

Vor wenigen Tagen zumindest schwärmten die beiden mutigen TV-Hochzeitskandidaten noch voneinander: "Wir haben sehr rasch verstanden, warum gerade wir gematcht worden sind. Wir haben die gleichen Wertvorstellungen und uns direkt blind verstanden", verrieten sie begeistert gegenüber Promiflash.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

