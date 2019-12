Topmodel Shanina Shaik (28) macht aus ihrer neuen Liebe ein Geheimnis! Erst Mitte des Jahres trennte sie sich nach nur knapp einem Jahr Ehe von ihrem Mann DJ Ruckus. Obwohl die 28-Jährige danach den Glauben an die Liebe verloren hatte, fand sie nur wenige Monate später ihr neues Liebesglück. Bisher zeigte sie ihren Partner jedoch nicht. Jetzt wurde sie in Begleitung eines gut aussehenden Mannes gesichtet. Ist er derjenige, der ihr Herz erobert hat?

Am vergangenen Dienstag haben Fotografen Shanina in männlicher Begleitung erwischt. Gemeinsam liefen sie in sommerlicher Bekleidung am Hafen von Sydney entlang. Gegenüber Daily Mail klärte sie nun auf, dass der attraktive Mann jedoch nur ihr langjähriger Freund Navid sei, mit dem sie sich dort zum Mittagessen getroffen hatte. Neugierige Fans der 28-Jährigen müssen sich also noch gedulden, bis das Victoria's-Secret-Model die Identität ihres Liebsten preisgibt.

Erst vor einigen Tagen veröffentlichte Shanina ein neues Foto von sich und dem unbekannten Mann an ihrer Seite auf ihrem Instagram-Account. Der Schnappschuss zeigt sie bei einem gemeinsamen Date auf einer Jacht vor dem berühmten australischen Opernhaus. Jedoch hatte sie sich kurzerhand dazu entschieden, das Gesicht ihres neuen Partners mit einem großen roten Herz zu verdecken.

Getty Images Shanina Shaik, November 2019

Getty Images Shanina Shaik beim UNICEF Masquerade Ball

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik mit ihrem neuen Freund, Dezember 2019

