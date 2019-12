Ist er etwa neu verliebt? Zuletzt war es um Tom Cruise (57) in Sachen Liebe ziemlich ruhig geworden. Nach der Scheidung von Katie Holmes (41) hat es keine Frau mehr geschafft, als offizielle Freundin von Mr. Top Gun vorgestellt zu werden – dennoch wurde öfters gemunkelt, dass der Schauspieler der einen oder anderen Dame schöne Augen gemacht haben soll. Möglicherweise hat sich inzwischen etwas wesentliches getan? Tom wurde jetzt mit einer mysteriösen Blondine an seiner Seite gesichtet!

Am Mittwoch wurde der 57-Jährige Superstar auf einem Helikopterlandeplatz in LA mit einer unbekannten Frau gesichtet. Paparazzi erwischten das Paar getrennt voneinander. Zuerst soll die Blondine den Platz betreten haben und sich in den Heli begeben haben – zehn Minuten später stieß ein äußerst gut gelaunter Hollywood-Star mit lässiger Sonnenbrille zu der Unbekannten hinzu und machte es sich ebenfalls in dem Hubschrauber gemütlich.

Vor zwei Jahren machten Gerüchte die Runde, dass sich der Vater von Suri (13) in seine Schauspiel-Kollegin Vanessa Kirby (31) verguckt haben soll. "Er ist wie weggeblasen von ihrem Charme und ihrer Energie", verriet damals ein Insider gegenüber InTouch. Damals war sogar schon die Rede von einer Ehe – doch das dementierte Vanessa ziemlich schnell.

Backgrid / ActionPress Freundin von Tom Cruise

Backgrid / ActionPress Tom Cruise, Dezember 2019

Getty Images Vanessa Kirby, Schauspielerin

