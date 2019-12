Um Prinz Philip ranken sich seit heute beunruhigende Neuigkeiten. Am Freitagmorgen musste der Gatte von Queen Elizabeth II. (93) in ein Londoner Krankenhaus gebracht werden. Grund: Wegen einer Vorerkrankung soll der 97-Jährige zur Beobachtung und Behandlung bleiben. Das Oberhaupt der britischen Monarchie scheint sich derweil kurz vor den Festtagen aber nicht allzu große Sorgen um seinen Ehemann zu machen: Die Queen reiste jetzt allein nach Sandringham!

Wie Express berichtet, zog es die 93-Jährige trotz der Krankenhaus-Einlieferung ihres Gatten in den kleinen Ort der britischen Grafschaft Norfolk. Gut gelaunt erreichte die Königin per Zug die Station King's Lynn in Sandringham, wo sie Weihnachten verbringen wird. Von Sorgenfalten war bei der Großmutter von Prinz Harry (35) und Prinz William (37) keine Spur – ziemlich glücklich lächelte sie den Paparazzi in die Kameras.

Wann genau Prinz Philip wieder zu seiner Frau dazustoßen werde, ist noch nicht bekannt. Fakt ist, dass der Klinikaufenthalt wohl schon länger geplant war und der Prinzgemahl für einige Tage dort bleiben wird.

Getty Images Prinz Philip im Mai 2019

SplashNews.com Queen Elizabeth II. im Dezember 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

