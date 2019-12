Für Serien-Kenner ist es eine der größten Neuigkeiten des Jahres: Beverly Hills, 90210 kommt zurück! Von 1990 bis 2000 fesselte die US-Teenager-Serie ein Millionen-Publikum weltweit an die Bildschirme. Die Schauspiel-Crew rund um Brian Austin Green (46), Luke Perry (✝52) und Jennie Garth (47) erlangte durch das Format den absoluten Top-Promi-Status. Seit die 90er Jahre wieder stetig Einzug in die heutige Mode und Musik halten, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Info über die Newsticker geht: RTL nimmt "Beverly Hills, 90210" schon im kommenden Januar in das digitale Angebot von TVNOW auf!

Das verkündete der Privatsender am Freitag in einer offiziellen Pressemitteilung. Alle zehn Staffeln des Originals sollen ab dem 13. Januar auf der Streaming-Plattform TVNOW zur Verfügung stehen. Doch nicht nur die ursprüngliche Geschichte über Brendon (Jason Priestley, 50), Brenda (Shannen Doherty, 48) und Co. kann gestreamt werden. Auch auf das Reboot "BH90210", das erst in diesem Sommer erstmalig ausgestrahlt wurde, dürfen sich die Liebhaber der Teenie-Serie freuen.

Im Gegensatz zum Original ist das Reboot jedoch nicht wie eine typische Serie aufgezogen: In der Neuauflage treffen sich die Schauspieler in ihren Real-Life-Charakteren bei einem Fan-Treffen und planen dabei ein Revival des ursprünglichen Formats. Die Fortsetzung besteht aus sechs Teilen.

TVNOW/ ©2019 Fox Media LLC - Shane Harvey Die "BH90210"-Stars

TVNOW Die Stars aus "Beverly Hills, 90210"

TVNOW/ ©2019 Fox Media LLC - Shane Harvey Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Jason Priestley, Ian Ziering, Jennie Garth, Tori Spelling

