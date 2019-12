Erneut sorgt eine fiese Abfuhr in einer TV-Kuppelshow für Aufregung! Erst am Dienstag endete Bachelor in Paradise und überraschte mit einem Liebes-Aus zwischen Natalie Stommel und Michael Bauer (29) die Fans. Schon kurz nach den Dreharbeiten servierte das Male-Model seine Partnerin einfach ab. Ähnliches spielte sich nun in dem Kuppelformat Prince Charming ab: Kandidat Sam Dylan (28) ist mega-sauer, da sein Konkurrent Kiril Gorodon mit seiner TV-Flamme Martin Angelo eine ähnliche Aktion abzog. Im Gespräch mit Promiflash stellte Sam klar: Vom Verhalten der Flirtshow-Teilnehmer Michael und Kiril hält er nicht viel.

"Die beiden sind rausgegangen, Martin hat sich natürlich in ihn verliebt gehabt und er hat gedacht, da kommt jetzt eine Beziehung. Aber danach hat Kiril ihn schnell geblockt", verriet der Kölner gegenüber Promiflash. Schon in der Talkrunde mit Moderatorin Angela Finger-Erben (39) hatte sich Sam im TV zuvor für seinen Kumpel Martin eingesetzt und war Kiril hart angegangen. "Kiril ist da reingegangen und wollte das Ding einfach gewinnen", ärgerte er sich in dem Interview und vermutete, dass hinter dem Liebes-Drama ein heimtückischer Plan steckte.

Auch von Michis Korb bei "Bachelor in Paradise" zeigte sich Sam total enttäuscht. Als Michael seine neue Freundin live im Fernsehen präsentierte, war Sam zusammen mit seinem Liebsten Rafi Rachek (29) ebenfalls im Studio anwesend. "Ich hab' gekotzt, als ich das gesehen hab. Ich hab' gedacht: Wie kann der Michael so falsch sein?", sagte Sam im Promiflash-Gespräch und merkte an, dass Michi schon im Vorfeld von seinem TV-Vertrag hätte zurücktreten können.

TVNOW Natalie Stommel und Michi Bauer bei "Bachelor in Paradise"

TVNOW Martin Angelo und Kiril Gorodon

Instagram / houseofdylan "Prince Charming"-Star Sam Dylan

