Kleine Aufmerksamkeiten halten die Liebe frisch – so scheint es auch bei Nicole und ihrem David zu sein! Bei Hochzeit auf den ersten Blick sah es für die zwei zunächst nicht nach einem Happy End aus, denn in ihren Flitterwochen hatten sie ständig aneinander vorbeigeredet. Trotz des holprigen Starts haben die beiden 27-Jährigen schließlich doch zueinandergefunden – und auch ihre Kommunikationsprobleme scheinen längst der Vergangenheit anzugehören. Nicole freute sich nun über eine besonders niedliche Geste von ihrem Schatz!

Eine Lunchbox mit einem belegten Brot, Äpfeln, Tomaten – und Schokolade: So kann man(n) Nicole offenbar glücklich machen! Mit diesem liebevoll zusammengestellten Pausensnack überraschte David die Blondine. Obendrein gab es liebevolle Worte in Form eines handgeschriebenen Zettels für die gebürtige Düsseldorferin. "Ich hoffe, mit diesem Brief konnte ich dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern", war darauf zu lesen. Das scheint geklappt zu haben! Nicoles Freude war so riesig, dass sie ein Foto davon mit ihrer Instagram-Community teilte: "So startet man doch gerne in den Tag", kommentierte sie den Schmaus.

Kurz vor der finalen Folge hatten die Hundebesitzerin und der Sportliebhaber offenbart, sich nun doch ineinander verliebt zu haben: "Hier in Deutschland ist es irgendwie so anders. Es ist tatsächlich das, was ich mir gewünscht habe. Ich kann echt sagen, dass die wilden Tiere im Bauch gar nicht mehr schlummern, sondern gerade echt anfangen, zu wüten", plauderte Nicole aus.

Instagram / nicole.hadeb David im Dezember 2019

Instagram / nicole.hadeb Lunchbox der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Nicole

SAT.1 / Max Beutler Nicole und David bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

