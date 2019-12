Bastian Yotta (43) ist im absoluten Liebes-Taumel! Seit September schwebt der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner auf Wolke sieben. In Marisol Ortiz hat er seine Traumfrau gefunden und begeistert seine Community seitdem mit süßen Paar-Pics. Zuletzt war Basti allerdings für längere Zeit abgetaucht. Der Grund: Offenbar erhielt er wegen eines von ihm verfassten Enthüllungsbuchs Morddrohungen. Jetzt zeigt er sich wieder seinen Fans – und genießt die Vorweihnachtszeit mit seiner Liebsten.

"In guten Zeiten ist es einfach, sich zu verstehen und glücklich zu sein. Aber wenn mal ein rauer Wind weht und dein Schatz steht hinter dir wie die deutsche Eiche, dann weiß ich, dass ich die Frau fürs Leben gefunden habe", schreibt er in seinem Instagram-Feed zu einem Knutsch-Foto von sich und Marisol. Und auch in seiner Story geht es mit einer süßen Liebeserklärung weiter. Zu einem Foto, auf dem seine Partnerin ihm einen Schmatzer auf die Stirn drückt, titelt Yotta in Großbuchstaben das Wort "Liebe". "Du bist die beste Partnerin, die ich je hatte", freut er sich.

Auf sein aktuelles Buchprojekt ist der 43-Jährige mehr als stolz. Damit das Werk noch pünktlich zum Weihnachtsfest unter dem Christbaum stehen kann, habe er sich für einige Zeit der Öffentlichkeit entziehen müssen. "Es war einfach nötig, unterzutauchen und das Buch fertigzustellen", verriet er nach seiner Social-Media-Abstinenz.

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und Marisol Ortiz

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und seine Freundin Marisol Ortiz

Instagram / yotta_university Bastian Yotta, TV-Star

