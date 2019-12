Lästige Extra-Pfunde rund um die Weihnachtszeit machen auch vor der Welt der Promis nicht Halt. Schließlich gönnen sich auch VIPs wie Daniela Katzenberger (33) vor den Feiertagen Plätzchen und Co.. Die Kultblondine hat für die unliebsamen Zusatz-Kilos allerdings jetzt schon eine Lösung. Im neuen Jahr will die Katze das angeblich zugenommene Gewicht schnellstmöglich wieder loswerden. Bei Dani müssen schon jetzt Diät-Pläne her!

Auf Instagram veröffentlicht die Liebste von Lucas Cordalis (52) ein Video, auf dem sie ihren Bauch rausstreckt und wieder einzieht – mit passend traurig dreinblickendem Gesichtsausdruck. Dazu schreibt Dani: "Ich weiß, wer nach Weihnachten wieder abspeckt." Die Zeile versieht die Mutter einer Tochter mit zwei Tränen lachenden Emojis – so ganz ernst gemeint ist die bedröppelte Miene also wohl doch nicht.

Danielas Fans sind sich unter dem Post einig: Abnehmen muss die TV-Lady ohnehin nicht. Falls sie sich nach dem Jahreswechsel aber doch für weitere Sport-Sessions entscheiden sollte, kann sich ihre Community sicher schon mal auf eines freuen: Akrobatik vom Feinsten. Schließlich ist die Influencerin dafür bekannt, sich beim Fitness in den außergewöhnlichsten Positionen in Szene zu setzen.

wcrART / ActionPress Daniela Katzenberger im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de