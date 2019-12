Weihnachten steht vor der Tür und so langsam kommen auch die Promis in die richtige Stimmung! Auch Daniela Katzenberger (33), Gatte Lucas Cordalis (52) und ihre gemeinsame Tochter Sophia (4) hat die Vorfreude aufs Fest der Liebe jetzt offenbar richtig gepackt. Nur ein Problemchen bereitet der Kutlblondine eine Woche vor den Feiertagen doch noch etwas Bauchschmerzen: Für Ehemann Lucas gestaltet sich die Geschenkesuche schwieriger als gedacht.

Pünktlich zum dritten Advent postet Dani einen süßen Familienschnappschuss. Das Trio hat es sich vor dem Adventskranz gemütlich gemacht – und Papa Lucas bekommt von seinen Ladys dicke Schmatzer auf beide Wangen verpasst. "Übernächste Woche ist schon Weihnachten, dabei war es doch gefühlt gerade erst noch Sommer bei teilweise sogar 40 Grad", hält die Wahl-Mal­lor­qui­ne­rin erschrocken zu dem Foto fest. Von ihren Fans will die 33-Jährige außerdem wissen, ob sie schon alle Geschenke geshoppt haben? "Am schwersten macht es mir immer mein Mann. Der will nix, braucht nix, wünscht sich nix, trägt kein Schmuck, benutzt kaum Parfüm und waschen tut er sich auch, selbst wenn ich ihm kein Duschgel schenke oder so was", gibt die Ulknudel preis.

Für Familie Katzenberger-Cordalis wird Weihnachten dieses Jahr nicht leicht, denn es wird das erste Fest ohne Familienoberhaupt Costa Cordalis (✝75) sein. Der Sänger war vor einigen Monaten überraschend gestorben. Dennoch will die kleine Familie das Beste aus der Situation machen und die Feiertage unter anderem mit Oma Ingrid Cordalis verbringen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Oktober 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis mit Nikolausmützen am Nikolaustag 2019

