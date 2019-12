Hatte Yonce Banks im Queen of Drags-Finale etwa einen Glücksbringer an? Am Donnerstagabend ergatterte die Paderbornerin im Showdown der Castingshow den Sieg. In gleich mehreren Performances musste sich die gelernte Friseurin zuvor beweisen – unter anderem tanzte sie mit allen Teilnehmerinnen der Staffel eine Gruppennummer. Bei dem Auftritt trug Yonce ein pinkes Chiffon-Kleid – und das dürfte für die Königin der Travestie eine ganz besondere Bedeutung haben!

Denn eben diese Robe warf sich Yonce bereits 2018 über, als sie mit einigen anderen Drags im Finale von Germany's next Topmodel aufgetreten war! Schon damals hatten die Entertainerinnen Heidi Klum (46) mit ihrer Darbietung vom Hocker gehauen. Ob ihr Outfit der Beyoncé-Liebhaberin nun wohl extra viel Mut und Zuversicht gab – und vielleicht sogar ein kleiner Glücksbringer war?

Yonce selbst war mit ihrem Look zumindest superhappy – im Gegensatz zu Mitstreiterin Aria Addams (22): Wegen einer Augenentzündung konnte die Wolfsburgerin ihr rechtes Auge zwischenzeitig gar nicht schminken. Bei der gemeinsamen Performance trat sie deswegen sogar mit Augenklappe auf.

Instagram / yoncebanks Yonce Banks beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2018

© ProSieben/Martin Ehleben Aria Addams, Vava Vilde und Yonce Banks im "Queen of Drags"-Finale

Instagram / aria_addams Aria Addams,"Queen of Drags"-Kandidatin

