Was für eine liebe Überraschung von Prinz Harry (35)! Der Rotschopf genießt eigentlich gerade eine Auszeit vom Royal-Dasein – mit seiner Familie in den USA und Kanada. Doch auch wenn der 35-Jährige gerade in Feiertagsstimmung ist, vergisst er trotzdem das britische Volk nicht, vor allem die ganz Kleinen. Und für 190 Kinder hat sich der Papa von Archie Harrison zu Weihnachten eine besonders schöne Idee einfallen lassen!

Harry hat nämlich ein Video aufgenommen – für das er sich in ein Weihnachtsmann-Kostüm inklusive Rauschebart geschmissen hat! Diesen witzigen Clip, in dem er eine wichtige Message thematisiert, hat der Mann von Herzogin Meghan (38) für die Wohltätigkeitsorganisation "Scotty's Little Soldiers" aufgenommen. Die Einrichtung unterstützt Kinder, deren Eltern bei der britischen Armee waren und ums Leben gekommen sind. Zu ihrer Weihnachtsfeier überraschte sie der Bruder von Prinz William (37) mit diesen einfühlenden Worten: "Ich möchte euch dazu ermutigen, euch umzusehen. Erkennt, dass ihr ein Teil einer Familie seid, Teil einer unglaublichen Gemeinschaft und ihr jeden Tag Unterstützung bekommt, wenn ihr sie benötigt."

Harry selbst verlor auch in jungen Jahren ein Elternteil – 1997 starb seine Mama Prinzessin Diana (✝36), da war er selbst noch ein Heranwachsender. Gerade deswegen möchte er den Kindern der Organisation Mut machen: "Ja, es ist unglaublich schwer, ein Elternteil zu verlieren, aber ich weiß, dass vor allen von euch eine tolle Zukunft liegt, wenn ihr zusammenhaltet", lauteten Harrys Zeilen weiter.

