Haben sie das Kriegsbeil endlich begraben? Seit vielen Jahren ist die Freundschaft zwischen den Pärchen Beyoncé (38) und Jay-Z (50) sowie Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) geprägt von stetigem Auf und Ab. Während sich ihre beiden Ehemänner aber schnell wieder vertragen haben, schienen sich die KUWTK-Darstellerin und Queen B noch ein bisschen weiter zu zoffen. Doch jetzt sollen sich auch Kim und Beyoncé wieder angenähert haben: Sie wurden zusammen auf der gleichen Party gesehen!

Die beiden Ikonen waren am Montagabend beide auf der Weihnachtsfeier der Promi-Juwelierin Lorraine Schwartz in West Hollywood anwesend. Während Kim alleine auf der Party auftauchte, brachte die "Crazy in Love"-Interpretin ihre Mutter mit. Trotz des angespannten Verhältnisses zwischen den beiden, wollte sich Kim eine Begrüßung scheinbar nicht nehmen lassen. "Kim bahnte sich einen Weg durch die Menge, um 'Hallo' zu sagen. Sie war zwar nur kurz da, aber wollte sicher gehen, dass sie alle Gäste begrüßt hat", verriet ein Insider gegenüber E! News.

Ob dies der erste Schritt zur Versöhnung ist? Zumindest Kanye und Jay-Z haben sich auf der Geburtstagsparty von P. Diddy (50) wieder verbrüdert. Die Rapper schienen sich bestens zu verstehen. Insider wollten sogar wissen, dass sich die beiden schon Anfang des Jahres wieder versöhnt hätten.

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Getty Images Kanye West und Jay-Z

