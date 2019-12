Todesangst beim Dreh! Eigentlich kann einen Voll-Profi wie Ryan Reynolds (43) kaum noch etwas schocken. Seit 1991 steht er als Schauspieler für Fernseh- und Kinoformate vor der Kamera. Dabei hat er schon jedes Genre gespielt und bestimmt auch verrückte Dreharbeiten erlebt. Zudem lässt sich seine Karriere wirklich sehen, denn der Kanadier gilt seit letztem Frühjahr mit seinem Film "6 Underground" als Top-Verdiener unter den Schauspielern aus Netflix-Produktionen. Dass er dabei jedoch Todesangst hatte, stellt all das in ein ganz neues Licht. Denn während der Arbeiten für den Actionfilm fürchtete der 43-Jährige nach eigenen Angaben tatsächlich um sein Leben!

Dem Empire-Magazin erklärte der Leinwand-Beau, dass es eine Szene gab, die so extrem gewesen sei wie keine andere: "Es gibt eine total wilde Verfolgungsjagd in und um Florenz – in einem Alfa Romeo bei einer Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometer über schmale Gehwege und durch Gassen, die nur zum Laufen benutzt werden dürfen", schilderte der Schauspieler das Szenario. "Ich dachte, ich muss wirklich sterben!" Es sei allerdings einer seiner größten Träume gewesen, als Schauspieler in einem Film des berühmten "Transporters"-Regisseurs Michael Bay (54) mitzuspielen.

Mit seiner Rolle in "6 Underground" sei sein Traum nun wahr geworden. Und darüber sei der dreifache Vater sehr glücklich. "Ich war so aufgeregt, mit dem Regisseur an einer eher altmodischeren Version eines Michael Bay-Films zu arbeiten", erinnerte sich Ryan. Es würde sich jetzt immer noch ganz unreal anfühlen, wenn er daran zurückdenke.

ActionPress Ryan Reynolds

Anzeige

MEGA Michael Bay, "6 Underground" Premiere

Anzeige

ActionPress Ryan Reynolds, "6 Underground" Premiere, Oktober 2019, NY

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de