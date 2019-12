Eine wunderschöne Henna-Bemalung ziert den Babybauch von Christina Milian (38). Bereits im Juni verkündeten die Sängerin und ihr Partner Matt Pokora (34), dass sie ein Kind erwarten. Seitdem gibt die 38-Jährige ihren Fans über die sozialen Netzwerke gerne Einblicke in den Verlauf ihrer Schwangerschaft. Ihren Babybauch setzt sie dabei gekonnt in Szene – jetzt ließ sie ihre Kugel mit einem wunderschönen Muster bemalen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die "Falling Inn Love"-Darstellerin am vergangenen Donnerstag ein kurzes Video, in dem sie das Kunstwerk, das ihr Bauch dekorierte, präsentierte. "Überglücklich und bereit, ihn mit so viel Liebe zu verwöhnen – danke Natasha, dass du mit deinen Talenten im Gepäck vorbei gekommen bist", schrieb Christina zu dem Clip. Ein großes Herz, in dessen Mitte sich zahlreiche florale Muster befinden, schmückte ihre Haut. Und Christina zeigte sich von dem Ergebnis mehr als überzeugt, was man ihrem strahlenden Gesichtsausdruck auch gut entnehmen konnte.

Mit ihrem Ex-Mann The-Dream (42) hat die hübsche Brünette übrigens bereits eine neunjährige Tochter: Violet Madison Nash. Die Kleine kann es kaum erwarten, endlich die Rolle der großen Schwester einzunehmen und fiebert der Geburt ihres Bruders genauso entgegen wie ihre Mutter.

Instagram / christinamilian Babybauch von Christina Milian, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian und Tochter Violet, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de