Ist nach Baby Nummer eins noch längst nicht Schluss? Seit Kurzem ist die Katze aus dem Sack: Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seither gibt es bei den beiden Influencern kaum noch ein anderes Thema. Fleißig updaten sie ihre Fans über ihr Leben als baldige kleine Familie, für die sie aktuell auch nach einem größeren Haus suchen. Nach einer Besichtigung meldet sich das Paar nun zu Wort – und gibt mit seinem Fazit einen Hinweis darauf, dass es nicht bloß bei einem Spross bleiben wird!

Sebastian meldete sich während des Heimwegs von der Häusersuche bei seinen Followern in seiner Instagram-Story: "Wir haben uns gerade ein Haus angeschaut. Nur der Wohnbereich war nicht so optimal", erzählte er skeptisch. Angelina schilderte das Problem daraufhin noch etwas genauer. "Und ein Kinderzimmer zu wenig!", ergänzte sie vom Beifahrersitz aus. Na nu? Wird etwa mehr als ein Spielraum benötigt? "Der Wohnbereich ist etwas zu eng. Wenn man überlegt, dass man da dann mit zwei Hunden Zeit verbringt, ein Kind und in ein paar Jahren vielleicht ja noch mal ein zweites...", konkretisierte Sebastian die Zukunftspläne.

Ein wenig Zeit, um das perfekte Eigenheim zu finden, haben die zwei ja noch. Erst kürzlich gab Angelina bekannt, in welchem Schwangerschaftsmonat sie sich befindet. "Es ist der 4. Monat, indem ich dich nun unter meinem Herzen tragen darf", schrieb sie zu einem Instagram-Schnappschuss vom wachsenden Babybauch.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Ex-Bachelor

Chris Emil Janßen/ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

