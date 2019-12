Kann der finale Star Wars-Streifen die Erwartungen der Fans erfüllen? Am 19. Dezember fand die Saga mit "Der Aufstieg Skywalkers" nach über 40 Jahren im Kino ihren Abschluss. Mit "Das Erwachen der Macht" setzte J. J. Abrams (53) die erfolgreiche Filmreihe fort und erntete größtes Lob dafür. Doch als Rian Johnson (46) die Regie für "Die letzten Jedi" übernahm, hagelte es eine Menge Kritik von den Anhängern der neuen Science-Fiction-Trilogie. Ist mit Episode neun die Macht nun wieder auf der Seite der Filmemacher? So kommt der große Showdown bei den Fans an!

Schon kurz nach Kinostart stürmten Tausende Anhänger des Franchise in die Kinos, um sich selbst ein Bild über den letzten Teil der weltweit beliebten Saga zu machen. Nachdem J. J. Abrams wieder den Regie-Posten übernommen hatte, zeigten sich die meisten Stimmen überwältigt von dem Fantasy-Streifen. Auf Twitter schrieb ein User voller Freude: "Episch – alles davon! Ich hatte die gesamte zweite Hälfte Tränen in den Augen. Eine wunderbare Art, die Skywalker-Geschichte zu beenden." Ein anderer Fan ließ die Twitter-Gemeinde wissen: "Ich bin emotional, überwältigt, überrascht, geschockt und betäubt. Ich bin glücklich – mehr als alles andere!"

Doch nicht alle Zuschauer überschütteten das große Finale mit ausschließlich lobenden Worten: "Der Film ist anfangs etwas holprig. Aber letztendlich hatte ich eine verdammt gute Zeit im Kino", teilte ein Fan seine Meinung auf der Social-Media-Plattform. Ein anderer Anhänger übte weitaus härtere Kritik: "Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die einfach nicht nachvollziehbar sind, einen Fan-Service, der nicht funktioniert und Details, die verpatzt werden. Ich bin deprimiert", beklagte er. Wie findet ihr "Der Aufstieg Skywalkers"? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ActionPress Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

ActionPress Daisy Ridley und Adam Driver in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

ActionPress Daisy Ridley und Carrie Fisher in einer Szene aus "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

