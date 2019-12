So schnell wird sie Shopping Queen nicht vergessen! Am Sonntagabend flimmert der Jahresabschluss der beliebten Sendung mit einem Spezial über die deutschen TV-Bildschirme. Bei "Shopping Queen des Jahres" kleiden sich vier Gewinnerinnen der vergangenen Monate mit einem Promi an ihrer Seite neu ein. Unter anderem ist auch Sophie am Start, die von Riccardo Simonetti (26) beraten wird – und die traut sich was: Während ihres Shopping-Tages mit dem Blogger lässt sie sich piercen!

Das gab es so wirklich noch nie bei dem beliebten Format: Noch beim Shoppen entschließt sich der Rotschopf spontan für einen Besuch beim Piercer und lässt sich die Nase durchlöchern. Sophies Konkurrenz verschlägt es da fast die Sprache. "Was hat sie gemacht?", fragt sich Promi-Shopping-Begleitung Sylvie Meis (41) verwundert – und auch ihr Schützling ist fassungslos: "Sie ist so verrückt."

Bei der Vorstellung ihres Looks entgeht den anderen prominenten Helferlein dieses neue Ac­ces­soire nicht. Angelina Kirsch hat da ihre ganz eigene Meinung. "Also sie findet es toll und das ist die Hauptsache. Ich würde sagen: Horror für mich”, urteilt die 31-Jährige schonungslos. Letztendlich kann Sophie für ihren Look 27 Punkte abstauben.

TVNOW / Andreas Friese Riccardo Simonetti mit "Shopping Queen"-Kandidatin Sophie

Anzeige

Bieber, Tamara Sylvie Meis 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Angelina Kirsch bei der Berlin Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de