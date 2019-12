Wie erging es eigentlich Jessica nach dem großen Hochzeit auf den ersten Blick-Finale? Die Friseurin und ihr Neu-Ehemann Marc waren sich bereits in den Flitterwochen einig: Sie wollen das Experiment abbrechen! Der Grund: Sie haben komplett unterschiedliche Lebenskonzepte. Beim großen Wiedersehen machte die Tattoo-Liebhaberin schließlich ein schockierendes Geständnis: Sie hatte bei ihrem Junggesellinnenabschied jemanden kennengelernt! Doch wie ging es bei ihr und dem Unbekannten eigentlich weiter?

In der heutigen Spezialsendung trafen alle Kandidaten der sechsten Staffel wieder aufeinander. Was die Fans natürlich brennend interessierte: Ist Jessi überhaupt noch Single? "Also ihr habt das ja mitgekriegt, was sich bei mir nach dem ganzen Experiment entwickelt hat: Ich bin quasi noch sechs Wochen hier und dann packe ich meine Sachen und gehe zu meinem Freund nach Österreich", plauderte sie in entspannter Frauenrunde aus. "Also jetzt zu dem Zeitpunkt sage ich: Ja, ich habe die echte, große Liebe gefunden", bestätigte sie ihr Glück.

Doch auch ihr Verflossener hätte gegen eine neue Beziehung nichts einzuwenden: "Wenn sich etwas Neues ergeben sollte, bin ich natürlich nicht abgeneigt, aber ich bin jetzt nicht direkt auf der Suche nach einer neuen Beziehung". erklärte er gegenüber Promiflash. Er glaube auf jeden Fall weiterhin an die ganze große Liebe.

