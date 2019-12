Am Sonntagabend fand Shopping Queen sein großes Finale für dieses Jahr. Guido Maria Kretschmer (54) suchte die "Shopping Queen des Jahres 2019". Vier Gewinnerinnen der vergangenen Monate durften noch einmal mit prominenter Unterstützung shoppen gehen – und zwar mit Riccardo Simonetti (26), Angelina Kirsch (31), Lilly Becker (43) und Sylvie Meis (41). Letztendlich hat sie sich zu Guidos Jahresgewinnerin gemausert!

Unter dem Motto "Fashion-Fieber – kreiere mit deinem It-Piece den stylishsten Look des Jahres" mussten Christine, Sophie, Andrea und Christina in vier Stunden mit insgesamt 500 bzw. 400 Euro den perfekten Look shoppen. Zum Schluss konnte sich Christina durchsetzen und hat mit ihrem It-Piece, einem Designer-Gürtel, sowohl die anderen Promis als auch Guido von sich überzeugt. Sie gewann eine Reise nach New York mit 1.000 Euro Taschengeld.

Für eine besonders große Überraschung in der Abschluss-Folge sorgte aber Sophie. Der Rotschopf ließ sich vor laufenden Kameras die Nase piercen und sorgte damit nicht nur für Jubelgeschrei. "Also sie findet es toll und das ist die Hauptsache. Ich würde sagen: Horror für mich”, nahm Angelina kein Blatt vor den Mund.

TVNOW / Andreas Friese "Shopping Queen"-Kandidatin Christine mit Angelina Kirsch

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Lilli Becker und "Shopping Queen"-Kandidatin Andrea

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Riccardo Simonetti mit "Shopping Queen"-Kandidatin Sophie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de