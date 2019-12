Wie geht es Marcel nach den Dreharbeiten zu Hochzeit auf den ersten Blick? Im Juni feierten der Hutträger und seine Kuppelkollegin Christina noch eine Märchenhochzeit. Die beiden waren auf Anhieb hin und weg, aber der Zauber hielt nicht lange an: Schon während der Flitterwochen in Thailand kam es zu Kommunikationsproblemen, die letztendlich zur Trennung führten. Marcel hat den Liebeskummer mittlerweile aber überwunden und ist "mega-happy"!

In der Spezialsendung von "Hochzeit auf den ersten Blick" gewährten die Teilnehmer der aktuellen und der vergangenen Staffeln einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Mir ging's zwischendurch echt mies", gab der Noch-Ehemann von Christina zu. "Aber ich bin total gewachsen daran. Es hat gedauert, aber irgendwann hat's Klick gemacht und ich muss sagen: So, wie es jetzt ist, bin ich mega-happy", fuhr er fort.

In der finalen Folge waren die Fronten zwischen den zweien verhärtet. Christina hatte Marcel einen Brief geschrieben, den er als Angriff auf seine Person deutete. "Ich habe mir halt viele Gedanken gemacht und den Brief sehr oft durchgelesen. Ich kann mir ein paar Sachen einfach gar nicht erklären", erzählte der Blondschopf im Nachhinein. Deshalb entschied er sich dazu, eine Antwort zu verfassen. "Ich möchte antworten, weil ich für mich Sachen einfach verstehen möchte und weil ich ihr erklären möchte, dass ich viele Sachen ganz anders sehe", so Marcel. Das Thema "Ehe mit Christina" sei für ihn jetzt aber ein für alle Mal Geschichte.

