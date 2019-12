"Tanzen ist mein Leben!" Mit diesem Spruch verbinden eingefleischte Let's Dance-Fans spätestens seit der vergangenen Staffel Oliver Pocher (41). Der Comedian hatte sich über Wochen in die Herzen der Zuschauer getanzt und mit seiner humorvollen Art für unzählige Lacher gesorgt. Ob seine einstige Kollegin Ilka Bessin (48) schon bald eine ähnlich große Liebe zum Parkett-Sport entwickelt? Gerüchten zufolge gilt der ehemalige Cindy aus Marzahn-Star als heißer Anwärter für die neue Kandidatenriege.

Wie die Bild am Sonntag aus Produktionskreisen erfahren haben will, ist RTL aktuell darum bemüht, Ilka als Promi-Tänzerin für "Let's Dance" unter Vertrag zu nehmen. Schon länger soll man in Verhandlungen, die bisher noch zu keinem endgültigen Ergebnis geführt haben, sein. Ein wenig Tanzerfahrung hätte die gebürtige Luckenwalderin aber zumindest schon. Immerhin schwang sie in ihren "Cindy aus Marzahn"-Shows bereits zum Hit "Atemlos" von Helene Fischer (35) die Hüften.

Wer sich in Bezug auf die neue "Let's Dance"-Staffel schon mal auf den üblichen Startmonat März eingestellt hat, kann sich nun sogar noch früher über die 13. Staffel freuen. 2020 soll die Show aufgrund der Fußball-Europameisterschaft bereits im Februar starten. Anderenfalls könnte das Finale mit dem Eröffnungsspiel der EM am 12. Juni kollidieren.

Getty Images Evgeny Vinokurov, Oliver Pocher und Erich Klann im Mai 2019 bei "Let's Dance"

Anzeige

Actionpress/ Thomas Burg Ilka Bessin bei "Zahltag – Ein Koffer voller Chancen"

Anzeige

Niehaus,Clemens / ActionPress Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn in der "NDR Talkshow"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de