Prinzessin Beatrice (31) ließ es am Mittwoch anlässlich ihrer Verlobung krachen, doch nicht all ihre Familienmitglieder waren anwesend! Im September hatte ihr Liebster Edoardo Mapelli Mozzi (36) ihr die Frage aller Fragen – im kommenden Jahr sollen die Hochzeitsglocken läuten. Bei der rauschenden Verlobungsfeier in einem angesagten Londoner Promi-Klub musste die zukünftige Braut offenbar auf einen ganz besonderen Gast verzichten: Ihr Vater Prinz Andrew (59) soll die Party nicht besucht haben!

Wegen seiner vermeintlichen Verwicklungen in den Sex-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) habe sich der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (93) laut The Sun entschieden, dem Fest seiner Tochter fernzubleiben. Wie die britische Boulevardzeitung berichtet, habe Andrew das freudige Ereignis mit seiner Anwesenheit nicht überschatten wollen. Dieser Schritt dürfte dem Royal alles andere als leicht gefallen sein: "Es war immer geplant, dass er mit Fergie an Beatrice' Verlobungsfeier teilnimmt", verrät ein Insider.

Die zukünftigen Eheleute veranstalteten ihre Sause im Londoner Chiltern Firehouse – ein Klub in einer alten Feuerwache, der für ausschweifende Nächte bekannt ist. Die Prinzessin und ihr Schatz empfingen unter anderem Persönlichkeiten wie Pippa Middleton (36) und James Blunt (45).

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und seine Verlobte, Prinzessin Beatrice im September 2019

Getty Images Prinz Andrew im Oktober 2019

Getty Images Pippa Middleton im Februar 2019

