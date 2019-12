Sie wagen den nächsten Schritt! Ein Ehepaar sind Melissa und Philipp längst: Bei Hochzeit auf den ersten Blick ließen sie sich verkuppeln und verheiraten, ohne dass sie sich vorher gekannt hatten. Das Match der Experten passt jedoch – die beiden Hamburger haben sich für die Ehe entschieden. Im Netz deuteten sie an, bereits darüber nachzudenken, zusammenzuziehen. Nun machen sie tatsächlich Nägel mit Köpfen: ein gemeinsames Liebesnest!

"Ich gebe meine Wohnung auf, meine erste Wohnung, das ist für mich ein großer emotionaler Schritt", erzählte Melissa aufgeregt im heutigen Special von "Hochzeit auf den ersten Blick". Philipp fügte hinzu, dass dieser Schritt wichtig sei, um sich noch besser kennenzulernen. "Es ist auch schön, wenn jemand da ist, wenn man nach Hause kommt oder man auf jemanden wartet." Ein Detail sei ihnen bei ihrer Wohnungssuche besonders wichtig gewesen: "Wir haben schon viel über Kinder gesprochen. Wir wollen ein Kind, deswegen haben wir auch gleich eine Wohnung gesucht, die mindestens drei Zimmer hat", verriet der 32-Jährige.

Auch die übrigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare, die verheiratet bleiben wollen, planen, bald zusammenzuziehen. Cindy verschlägt es von Berlin zu ihrem Schatz Alexander nach Essen und Serkan will sich mit Samantha in Braunschweig ein Nest bauen. Nicole und David wollen ihre Wohnsituation ebenfalls ändern. Sie wohnt in Düsseldorf, er lebt (noch) in Breddorf. "Wir führen eine Wochenendbeziehung, aber es wird darauf hinauslaufen, dass David zu mir nach Düsseldorf ziehen wird", berichtete Nicole in der Sendung.

Sat.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Philipp und Melissa nach ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Frauen der sechsten Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de