Jenny Elvers (47) hängt sehr an ihrem Sohn Paul! Die Schauspielerin machte in den vergangenen Jahren harte Zeiten durch: Aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit hatte sie sogar eine Phase durchlebt, in der sie zwischenzeitlich nur noch wenig Hoffnung hatte. Doch Paul habe ihr die Stärke gegeben, um ihr Leben wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. Ihr Sohnemann hat nun seinen Führerschein bestanden – und zu dem Anlass zeigte Jenny jetzt, wie stolz sie auf ihren Spross ist!

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine ein Foto vom Sommer, auf dem sie mit dem jetzigen Neu-Autofahrer, seinem leiblichen Vater Alex Jolig (56) und dessen Partnerin Britt Jolig in die Kamera strahlt. Jenny präsentiert sich auf dem Bild besonders chic und trägt ein weißes Sommerkleid und eine Sonnenbrille. Zu der Aufnahme schrieb sie neckisch: "Unser großer Junge hat den Führerschein! Glückwunsch, mein Kind. Schluss mit Mama-Taxi!"

Ihr Post kam bei den Fans der 47-Jährigen offenbar gut an: "Super, aber immer schön vorsichtig fahren!", kommentierte einer ihrer Follower. Ein anderer schrieb: "Na dann, gute Nerven an die Mama. Ich bin heute noch nervös, wenn ich mit meiner Tochter fahre. Und natürlich Glückwunsch an den Bub!"

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im September 2019

Anzeige

Getty Images Paul und Jenny Elvers in Berlin, 2017

Anzeige

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de