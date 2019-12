David Ortega (34) gehört zu den wenigen Köln 50667-Stars, die bereits in der allerersten Folge der Vorabend-Soap im Jahr 2013 zu sehen waren. 2014 bis 2016 hatte das Male-Model zwar eine Pause eingelegt – doch die Frohnatur und ihre Rolle des Diego Cortez sind nicht mehr aus der Geschichte um die Kölner Clique wegzudenken. Der The-Cage-Mitarbeiter zählt zu den absoluten Zuschauerlieblingen. Tickt David privat eigentlich auch so wie seine Figur?

Das verriet der Beau nun im RTL2-Interview: In Diego stecke sogar ziemlich viel David! "Ich würde sagen, Diego ist einfach der jüngere David, der versucht, keine Fehler zu machen. Ihm fehlt es manchmal an Kopf und Verstand", erklärte der Laiendarsteller. "Aber ich sage mal so: Wir Menschen lernen alle aus unseren Fehlern. Wir Menschen sind alle bereit, neue Schritte zu gehen und das sieht man einfach an der Rolle", stellte der in Dortmund geborene Spanier klar. Außerdem würden beide ihre Begeisterungsfähigkeit teilen.

Diego hat nach wie vor großen Spaß am Set von "Köln 50667" und ist froh, ein Teil davon zu sein. "Das Besondere an 'Köln 50667' ist [...]: Wir tragen viel Power und wir wollen einfach da draußen den Zuschauern beweisen, dass wir gute Schauspieler sind, dass wir Zuschauer an allen Nerven packen – und dass man sagt: 'Wow, ich schalte morgen noch mal ein und ich gucke es mir sogar noch mal online an'", schwärmt der Hobby-DJ.

