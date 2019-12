Nina Dobrev (30) und ihre Eltern flüchten über Weihnachten aus Los Angeles! Die Vampire Diaries-Schauspielerin wurde nur einen Tag vor Heiligabend mit ihren Verwandten im Terminal des berühmten LAX Airports fotografiert. Erst Anfang November war öffentlich geworden, dass sich Nina von ihrem Partner Grant Mellon getrennt hatte. Das Weihnachtsfest verbringt der Frisch-Single nun offenbar mit Mama Michaela und Papa Konstantin, wie Paparazzi-Aufnahmen vermuten lassen!

Die Hollywood-Schönheit und ihre Eltern wurden am Montagvormittag von den Fotografen am Flughafen der amerikanischen Metropole überrascht. Auch Ninas Hund war mit dabei. Die drei scheinen über die Festtage außer Landes zu fliegen. Die Kopfbedeckung von Ninas Papa könnte einen Hinweis aufs Reiseziel geben: Konstantin trug gleich zwei Sonnenhüte übereinander. Ob sie sich eine weihnachtliche Auszeit in einer tropischeren Region gönnen?

Ihre Eltern scheinen für Nina in der ersten Phase nach dem Liebes-Aus eine wichtige Stütze zu sein. Die 30-Jährige nahm die beiden sogar vor wenigen Tagen noch mit zu einer luxuriösen Weihnachtsparty. Der Filmstar kann wieder lachen und auch eine Quelle bestätigte gegenüber E! News: "Nina geht es super!"

Backgrid / ActionPress Schauspielerin Nina Dobrev (l.) mit ihren Eltern am Flughafen in Los Angeles

BFA / ActionPress Nina Dobrev, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Nina Dobrev (m.) mit ihren Eltern auf einer Party in Beverly Hills

