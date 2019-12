Was sagt eigentlich der Nachwuchs zu Mamis Liebhabern? Aktuell ist Madonna (61) bekanntlich frisch verliebt: Die Queen of Pop hat in dem 25-jährigen Ahlamalik Williams ihren neuen Partner gefunden. Den beiden scheint der Altersunterschied von 36 Jahren nichts auszumachen – aber wie sieht das eigentlich die Tochter der Sängerin? Ein Insider erzählt, wie Lourdes (23) über das Dating-Leben ihrer alles andere als spießigen Mama denken soll!

Wie eine Quelle dem Magazin Hollywood Life berichtet, befürworte die 23-Jährige die Beziehung des Familienoberhaupts voll und ganz: "Madonnas Tochter ist es total gewohnt, dass sie mit jüngeren Männern ausgeht. Es ist kein Problem für sie und es ist einfach etwas, das sie als 'Normalzustand' akzeptiert." Das Model soll jede Entscheidung der Musikerin respektieren – wovon auch die Mutter-Tochter-Beziehung profitiere.

"Sie gibt ihrer Tochter denselben Respekt" und "Ihre Beziehung ist sehr stark. Sie sind beide Frauen, die wissen, wer sie sind und was sie wollen und es herrscht viel Respekt zwischen ihnen", haben mehrere Informanten dem Online-Portal verraten.

