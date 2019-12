Jessica hat ihren Traummann gefunden! Leider war es nicht Marc – mit ihm wurde die Friseurin in der Dating-Show Hochzeit auf den ersten Blick verkuppelt und sie heirateten, ohne sich vorher einmal getroffen zu haben. Doch bereits in den Flitterwochen waren sie sich einig, dass sie das Experiment abbrechen wollen. In der vergangenen Folge kam zusätzlich raus, dass Jessica bereits bei ihrem Junggesellinnenabschied jemanden kennengelernt hatte. Mit ihm ist die Tattoo-Liebhaberin inzwischen auch zusammen. In der Kuppelsendung schwärmte sie nun in den höchsten Tönen von ihrem Freund!

In der Spezialausgabe von "Hochzeit auf den ersten Blick" wurde Jessica von Nicole besucht, die in der Sendung ebenfalls einen Fremden geheiratet hatte. Im Gespräch mit der Blondine erklärte Jessi, was sie an ihrem neuen Partner anziehend findet: "Rein optisch ist er genau das, was man auch von mir kennt und was mich auch anspricht. Er ist genau dieser Naturjunge, dieser Typ Holzfäller, von dem ich vorab immer mal wieder gesprochen und geschwärmt habe. Und ich hoffe, dass das Gefühl noch ganz lange bleibt." Wahrscheinlich ist dieser Naturbursche auch älter als sie. Denn einer der Gründe, warum sich Jessica von Marc trennte, war, dass er zwei Jahre jünger ist.

Jessica schmiedet auch bereits Zukunftspläne mit ihrem Lebensgefährten: "Ich bin quasi noch sechs Wochen hier und dann packe ich meine Sachen und gehe zu meinem Freund nach Österreich", erzählte sie freudestrahlend. Sie sei sich sicher, die große Liebe gefunden zu haben.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Jessica und Marc von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Nicole und Jessica, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jessica, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

