So hat man Hailey Bieber (23) zuletzt eher selten gesehen! Das Model ist für seine stets lässigen, aber doch recht auffälligen Looks bekannt – ob in einem stylishen Jogginganzug, Oversize-Mänteln oder eleganten Gala-Outfits, die Ehefrau von Justin Bieber (25) weiß einfach immer, wie man den perfekten Wow-Auftritt hinlegt. Jetzt zeigte sich die Beauty aber in einer ziemlich normalen Kombi: Hailey trägt schlichte Jeans zum einfachen Pulli!

Paparazzi erwischten die Blondine am Donnerstag in West Hollywood auf dem Weg in einen Schönheitssalon. Mit einem lockeren Dutt, hellen Jeans und einem weißen Wollpullover schlenderte die Schönheit ganz entspannt die Straßen entlang. Ihren äußerst legeren Look peppte die 23-Jährige mit offenen High Heels auf. Wie Daily Mail berichtet, stattete Hailey in diesem Outfit noch vor den Festtagen dem Friseur ihres Vertrauens einen Besuch ab.

Denn nur kurze Zeit später verließ die Laufstegschönheit mit offenen, glatten Haaren den Salon. Doch offensichtlich hat Hailey keine derart drastische Typveränderung vorgenommen wie vor wenigen Tagen ihr Gatte Justin. Der "Sorry"-Interpret überraschte am Montag nämlich mit platinblonden Haaren.

Rachpoot/MEGA Hailey Bieber im Dezember 2019

Rachpoot/PG/MEGA Hailey Bieber, Werbegesicht

Backgrid / ActionPress Justin Bieber in Los Angeles

