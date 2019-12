Bei der schwedischen Königsfamilie wird im Dezember gleich mehrfach gefeiert! In den vergangenen Tagen waren unter anderem Prinzessin Victoria (42) und Prinz Daniel (46) mit ihren letzten Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt: Gemeinsam mit ihrem Sohnemann Prinz Oscar (3) begab sich das Paar auf Tannenbaumsuche. Doch kurz vor den besinnlichen Feiertagen steht bei den Royals noch ein ganz anderes Fest im Kalender: Königin Silvia hat Geburtstag!

Am Montag wurde die gebürtige Deutsche 76 Jahre alt! Das Königshaus postete zu dem Anlass ein Bild des Geburtstagskindes auf Facebook: Darauf strahlt Silvia in einem farbenfrohen Outfit in die Kamera und hält einen Strauß Blumen. Der Schnappschuss war offenbar im Herbst 2019 in Heidelberg, dem Geburtsort der Königin aufgenommen worden. Zur Feier des Tages wurden in Stockholm heute nicht bloß die Flaggen gehisst – in der Hauptstadt wurden auch 21 Salutschüsse abgefeuert!

Im vergangenen Jahr wurde der Geburtstag der Königin auf dieselbe traditionelle Weise begangen. Kurz vor ihrem Wiegenjubiläum hatte Victoria damals rührende Worte an ihre Mutter gerichtet: "Du bist für mich ein großes Vorbild und ich bin so stolz darauf, dass du meine Mutter bist. Ich liebe dich."

Getty Images Königin Silvia von Schweden im September 2019 in Heidelberg

Getty Images Königin Silvia von Schweden bei der Nobelpreis-Verleihung im Dezember 2019 in Stockholm

