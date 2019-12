Da haben Philipp und Melissa den Zuschauern aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt! Am vergangenen Sonntag flimmerte das große Finale der Kuppelshow über die Mattscheiben. Nacheinander enthüllten die insgesamt sechs Pärchen, ob sie weiterhin verheiratet sein oder doch lieber die Scheidung wollen. Die Fan-Lieblinge Phil und Mel machten den Anfang und stellten klar: Sie hatten sich kurz zuvor noch gestritten! Der Grund für ihre Auseinandersetzung: Dem Hamburger fehlten statistische Werte, die ihn in seiner Entscheidung für die Ehe hätten bestärken können – Melissa war davon verletzt. Doch spielte sie aus Enttäuschung mit dem Gedanken, sich scheiden zu lassen?

Im Promiflash-Interview antwortete die Yoga-Liebhaberin darauf klipp und klar: "Für mich gab es keinen Zeitpunkt, in dem ich die Scheidung einreichen wollte!" Stattdessen brachte sie ihrem Göttergatten gegenüber Verständnis auf – immerhin hat er als strategischer Einkäufer täglich mit Zahlen zu tun. "Ich denke, es ist etwas ganz Normales, dass Menschen an so einem aufwühlendem Tag auch mal kurz anfangen zu 'zweifeln'. Daher hatte ich Verständnis für seinen kurzen Statistik-Aussetzer", fuhr sie fort.

Phil selbst äußerte sich ebenfalls zu seiner kurzen Verirrung vor Verkündung der Entscheidung. "Mein 'altes Ich' hatte mich da kurz eingeholt. Aber mein Herz und mein Bauchgefühl wussten immer, dass ich zu Melissa gehöre", meinte er gegenüber Promiflash. In seinen Augen sei sie die wunderschönste Frau der Welt und dazu auch noch ausgesprochen klug und herzlich. "Eine Scheidung kommt für mich auf keinen Fall infrage", lautete sein Fazit.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer mit Melissa und Philipp

