In wenigen Tagen ist schon wieder Weihnachten! Viele Menschen freuen sich jedes Jahr auf die Feiertage und schwelgen dabei auch gerne in Erinnerungen an vergangene Feste. Simone Ballack (43) erinnerte sich beispielsweise Anfang des Monats an Weihnachten vor 25 Jahren zurück und teilte mit ihrer Social-Media-Community einen Schnappschuss, der 1994 entstanden war. Andere prominente Persönlichkeiten tun es ihr gleich: Dwayne "The Rock" Johnson (47) hat nun ein Foto seiner ersten Weihnacht gepostet!

Auf Instagram teilte der Muskelmann ein putziges Throwback-Pic, auf dem er als kleiner Wonneproppen in einem weihnachtlichen Kostüm vor einem geschmückten Tannenbaum posiert. Dazu schrieb er: "Mein erstes Weihnachten als Siebenmonatiger." Anschließend blieb er seiner humorvollen Ader treu und witzelte: "Fünf Monate später bin ich in die Pubertät gekommen."

Das sogenannte Fest der Liebe scheint dem ehemaligen Wrestler auch heute noch viel zu bedeuten. Jedes Jahr zelebriert er es zusammen mit seiner Familie. Seinen Followern in den sozialen Netzwerken gewährt der Schauspieler dann gerne Einblicke in seine persönlichen Weihnachtsabende.

Getty Images Dwayne Johnson bei der Premiere von "Jumanji: The Next Level" in Hollywood

Getty Images Schauspieler Dwayne Johnson

Instagram / therock Dwayne Johnson mit seinen Töchtern Tiana (l.) und Jasmine (r.)

