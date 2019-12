Damit hätten seine Fans sicher nicht gerechnet! Für Al Pacino (79), der in den 1970er Jahren als Hauptdarsteller in "Der Pate" seinen Karriere-Durchbruch feierte, war der große Erfolg nicht immer leicht zu ertragen. Mit dem Anstieg seines Bekanntheitsgrades, wuchs zunächst auch sein Problem mit dem Alkohol, das er erst mithilfe der Anonymen Alkoholiker wieder in den Griff bekommen konnte. Dennoch fiel ihm sein Leben als öffentliche Person auch danach noch alles andere als leicht!

"Ich habe ein paar Sachen durchgemacht. Ich war fünf Tage pro Woche für 25 Jahre in Therapie", gestand Pacino jetzt in dem Podcast "Awards Chatter" des Hollywood Reporter. Der plötzliche Ruhm und das Ansehen, das er unter anderem durch die Rolle als Mafiosi-Boss Michael Corleone erlangte, setzten ihm zu. Selbst die Tipps, die er sich von anderen erfolgreichen Persönlichkeiten einholte, waren für ihn nicht leicht umzusetzen. Der Schauspiellehrer Lee Strasberg riet ihm zum Beispiel dazu, sich einfach an die Situation anzupassen.

Durch sein außerordentliches Talent schaffte es Al Pacino, trotz aller mentalen Schwierigkeiten, zu einem der bekanntesten Schauspieler in Hollywood zu werden. Über die Jahre wurde er bereits mit zahlreichen Awards geehrt. Neben dem Emmy und den Golden Globe Award, erhielt er 1993 auch den Oscar.

Getty Images Al Pacino, 1974

Getty Images Al Pacino, Dezember 2019

Getty Images Al Pacino, Oktober 2019

