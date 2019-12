Wie feiern Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) in diesem Jahr Weihnachten? 2019 war für die Wahlmallorquiner alles andere als leicht. Im Juli dieses Jahres ist Lucas' Vater Costa (✝75) verstorben – ein schwerer Verlust für die Familie, der ihnen vor den anstehenden Feiertagen noch einmal schmerzlich bewusst wird. Trotzdem freut sich das Paar auf das Fest der Liebe und vor allem auf die Zeit mit seinen Liebsten.

"Wir werden als Familie zusammenrücken. Meine Schwester und meine Mutter feiern ja mit uns zusammen. Wir werden also schon versuchen, das irgendwie aufzufangen. Aber ohne Opa und ohne Papa – das ist schon nicht so schön", erklärte Lucas beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Über Weihnachten wollen sie mit Töchterchen Sophia (4) in den Schwarzwald fahren. "Weil wir auch aus diesem Haus raus wollten, weil da ja auch ganz viele Erinnerungen dran hängen", betonte Dani.

In der Mallorca-Finca von ihrer Schwiegermama Ingrid hat Costa einen ganz besonderen Platz: Seine Urne steht auf dem Kamin der Witwe. So sei er immer da, aber eben in anderer Form. "Es ist ganz seltsam, ganz befremdlich, das kennen wir aus Deutschland ja gar nicht so", gab die Kultblondine zu.

