Selena Gomez (27) kann sich nicht auf besinnliche Weihnachten freuen. Dabei könnte sie Ruhe und Entspannung bestimmt gut gebrauchen. Hinter der Sängerin liegt ein bewegtes Jahr. Sie verarbeitete die Trennung von Justin Bieber (25) in gleich zwei Hits hintereinander: “Lose You to Love Me” und “Look At Her Now”. Jetzt stehen die Feiertage vor der Tür und Selena muss auf alles vorbereitet sein. Denn zu Weihnachten bricht in ihrem Haus gern mal ein wenig Wahnsinn aus.

“Es ist jede Menge los, es herrscht Chaos”, beschrieb Selena laut Music News ein typisches Weihnachtsfest daheim. Auf die Frage, wie ein normaler Tag in ihrem Haus aussehe, antwortete die 27-Jährige: “Nicht besonders reinlich!” Dafür verantwortlich sei offenbar in erster Linie Selenas kleine Schwester Gracie Teefey (6). Die Sechsjährige stammt aus der Ehe von Selenas Mutter Mandy und deren zweiten Ehemann Brian Teefey.

“Meine Schwester ist gerade sechs, deshalb ist sie besessen davon, den Baum zu schmücken”, berichtete Selena. So viel Begeisterung sorge eben für etwas Unordnung. Sie hätten auch schon ein Lebkuchenhaus gebastelt. Das ist aber erst der kulinarische Anfang. “Meine Schwester und ich essen alles, von Schokolade bis zu Kartoffelpüree”, verriet die Sängerin. Eine kleine Verschnaufpause ist ihr aber sicher. Selena wird am 25. Dezember eine Stunde lang das Programm des BBC-Senders Radio 1 übernehmen.

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Getty Images Gracie Teefey und Selena Gomez

