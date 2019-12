Neue Liebesgerüchte um Liam Hemsworth (29)! Im Sommer schockierten der Schauspieler und Noch-Ehefrau Miley Cyrus (27) mit der Nachricht ihrer Trennung. Aus seinem Leiden nach dem plötzlichen Beziehungs-Aus hatte Liam keinen Hehl gemacht und sich wochenlang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mittlerweile scheint es in seinem Herzen aber wieder Platz für eine neue Frau zu geben. Nachdem er zuerst immer wieder in trauter Zweisamkeit mit Maddison Brown (22) gesichtet wurde, hat er seinen Eltern jetzt eine andere Dame vorgestellt: Ist Gabriella Brooks etwa Liams neue Freundin?

Auf Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der Hunger Games-Darsteller das brünette Model seinen Eltern vorstellt. Nicht nur Liam wird von Mama Leonie und Papa Craig zur Begrüßung in den Arm genommen, auch für seine vermeintliche Partnerin gibt es herzliche Umarmungen. Beim gemeinsamen Mittagessen mit der Familie in New South Wales scheint sich die Beauty sichtlich wohlzufühlen und auch der Filmstar wirkt, also ob er die Zeit mit seinen Liebsten sehr genießt. Ob sie nur gute Freunde sind oder tatsächlich mehr zwischen ihnen läuft, hat bisher allerdings noch keiner der beiden offiziell bekannt gegeben.

Eigentlich wurde dem 29-Jährigen bis zuletzt noch eine Liaison mit "Der Denver-Clan"-Darstellerin Maddison nachgesagt. Obwohl sie immer wieder händchenhaltend miteinander gesichtet wurden und sogar Knutsch-Pics der Turteltauben aufgetaucht waren, wollte sich der Serien-Star nicht zu einer Beziehung bekennen. "Ich beantworte diese Frage nicht. Meine Regel ist, nicht über mein Privatleben zu reden", äußerte sie gegenüber The Daily Telegraph auf die Frage, ob sie Single sei.

Getty Images Model Gabriella Brooks

Getty Images Liam Hemsworth und seine Mutter Leonie

Getty Images "Der Denver-Clan"-Star Maddison Brown

