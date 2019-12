Veröffentlicht Rihanna (31) 2020 endlich wieder Songs? Fans von RiRi brauchen wirklich viel Geduld: Mittlerweile sind geschlagene vier Jahre seit der letzten Platte des Popstars vergangen. Im Januar 2016 kam mit "Anti" das achte Studioalbum der Sängerin auf den Markt – und der Start verlief standesgemäß. Nach vielen Gerüchten könnte das Warten auf neue Ohrwürmer nun ein Ende haben: Rihanna hat Neuigkeiten zum nächsten Album geteilt!

Kurz vor Weihnachten hatte die Musikerin für ihre über 77 Millionen Instagram-Follower eine besondere Botschaft. Das Meme an sich war alt: Der kurze Clip zeigt einen süßen, weißen Hund, der in einem Karton scheinbar enthusiastisch zum Klassiker "Jump Around" von House of Pain auf und ab hüpft. RiRis Kommentar aber hatte es in sich. "Ich, wie ich alleine R9 höre und mich weigere, es zu veröffentlichen", schrieb sie in dem sozialen Netzwerk.

Der Post sorgte umgehend für eine Flut von Kommentaren und Spekulationen. Ist "R9" etwa der offizielle Titel von Rihannas neuntem Album? Wird sie es 2020 veröffentlichen – womöglich sogar im Januar, passend zum Start von "Anti"? Offenbar wartet Rihanna, die sich zuletzt auf ihr Fenty-Imperium konzentriert hatte, nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Was denkt ihr: Lässt sie ihre Fans noch lange warten? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna bei den BET Awards 2019

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Rihanna, Sängerin

