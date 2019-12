Festliche Weihnachtsstimmung bei Ex-DSDS-Kandidatin Oksana Kolenitchenko (32) und ihrer Familie: Die sozialen Kanäle der Auswanderin strotzen nur so vor weihnachtlichen Vorbereitungssituationen. Egal, ob beim Christmas-Shopping oder beim Dekorieren, die Blondine hat die Feiertagsstimmung voll erwischt. Seinen XXL-Weihnachtsbaum hat der Goodbye Deutschland-Star sogar so üppig geschmückt, dass man fast nichts Grünes mehr sehen kann. So kommt es wohl überraschend, dass die Bescherung unter dem Baum dieses Jahr eher bescheiden ausfallen wird.

Tochter Arielle (3) und Sohn Milan (5) sind seit ihrer Geburt der Mittelpunkt im Leben von Oksana und ihrem Mann Daniel Kolenitchenko. Trotzdem wird der Nachwuchs dieses Jahr nicht mit Geschenkebergen überhäuft, wie die Zweifach-Mama nun in einem Instagram-Post erklärte: "Ich habe dieses Jahr nur ein einziges Geschenk für jedes Kind – und finde, das reicht auch." Die Sprösslinge werden immerhin zusätzlich auch noch von den Großeltern und Tanten beschert, was in Oksanas Augen mehr als genug sei. Was sie ihren Kids genau schenken wird, hat sie bis dato noch nicht verraten.

Trotzdem werden Oksanas Geschenke beim Nachwuchs sicher gut ankommen, immerhin ist die 29-Jährige eine waschechte Promi Shopping Queen.Diesen Titel verdiente sie sich vor einigen Wochen in der beliebten Einkauf-Wettbewerbs-Sendung von Guido Maria Kretschmer (54).

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko mit ihren Kindern

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihren Kids

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko, TV-Sternchen

