Was wird Queen Elizabeth II. (93) wohl sagen? Das fragen sich die Royal-Experten seit Wochen, wenn es um die alljährliche Weihnachtsansprache der Monarchin geht. Die Rede wird am heutigen Dienstag um 16 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt und soll dem Vernehmen nach nicht leicht zu schreiben gewesen sein. Schließlich sorgten die Mitglieder des britischen Königshauses in diesem Jahr für unzählige Skandale. Auf die vielen Schlagzeilen soll die Queen sogar zusprechen kommen.

Neben politischen Ereignissen wie dem Brexit und Neuwahlen musste der Buckingham Palace eine Krise nach der anderen bewältigen: der Streit zwischen Prinz Harry (35) und Prinz William (37), Herzogin Meghans (38) Probleme mit dem Royal-Leben und Prinz Andrews (59) Verwicklungen in die Epstein-Affäre. Laut Daily Mail werde die 93-Jährige dazu Folgendes sagen: "Kleine Schritte, die man mit Vertrauen und Hoffnung begeht, können lange gehegte Unterschiede und tief sitzende Spaltungen überwinden und Harmonie und Verständnis mit sich bringen. Der Weg ist natürlich nicht immer eben und mag sich dieses Jahr sehr ruckelig angefühlt haben, aber kleine Schritte können in dieser Welt einen Unterschied machen."

Auch wenn diese Sätze auf die Probleme innerhalb der Königsfamilie gemünzt werden können, dürfte das Oberhaupt der Windsors noch ein Hühnchen mit ihren schwarzen Schafen zu rupfen haben. In den ersten Aufnahmen von der Aufzeichnung der Ansprache fehlten nämlich Fotos von Harry, Meghan und Andrew auf ihrem Schreibtisch. Gut möglich, dass die Queen absichtlich keine Porträts von ihnen aufstellte.

United Archives GmbH/ ActionPress Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsrede 1957

Steve Parsons/Empics Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsansprache 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

